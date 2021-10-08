الكاظمي يستعرض إنجازات حكومته ويؤكد: العراق ليس حديقة لأحد

جدد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، رفضه استخدام احتياجات الشعب العراقي مادة للابتزاز السياسي والانتخابي، مؤكدا أن "العراق ليس حديقة لأحد ولا يتبع لمكون دون غيره".

وقال خلال كلمة له بعد إغلاق صناديق الاقتراع في التصويت الخاص بالانتخابات البرلمانية: "الانتخابات تجرى رغم الصعوبات التي مر بها العراق، ونحن حريصون على أن تكون نزيهة وشفافة".

وأضاف: "الجميع يذهب والعراق سيبقى، وحكومتي تتحرك في حقل ألغام، وهناك بعض الجهات عملت على إفشال عمل الحكومة العراقية لأغراض سياسية أو انتخابية".

وأضاف: "أقف أمامكم اليوم، بعد عام وثلاثة أشهر على تشكيل الحكومة، التي تشـرفت برئاستها، لأجدد التزامي ووفائي لوطني، وللشعب العراقي العظيم، ببذل كل الجهود، لتجاوز الأزمات التي تحيط بنا.. منذ سقوط الطاغية في أبريل عام 2003، والعمل معا، لاستنهاض طاقات شعبنا وقواه الخيرة، لوضع بلادنا على طريق التقدم".

وتابع: "لن أكابر أو أدعي الرضا الكامل عن الأداء الحكومي، بما يوحي كما لو أننا استجبنا لما كان يتطلع إليه شعبنا، من مهام وتطلعات وأهداف، تتجاوز أهداف هذه المرحلة، وليس بالإمكان تحقيقها خلال سنة من عمر حكومة تتحرك في حقل ألغام".

وأوضح: "كل الإجراءات كانت ناجحة في تأمين نزاهة وعدالة التصويت في الانتخابات".

اهم ما جاء في كلمة رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi التي القاها بمناسبة انتخابات تشرين الأول ٢٠٢١:



🔵 أقف أمامكم اليوم، بعد عام وثلاثة أشهر على تشكيل الحكومة، التي تشـرفتُ برئاستِها،لأجدد التزامي ووفائي لوطني،وللشعب العراقي العظيم، ببذل كل الجهود، لتجاوز الأزمات التي تُحيط بنا... pic.twitter.com/K2Jt5XdEsN — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) October 8, 2021

واستعرض رئيس الوزراء عددا من الإنجازات الحكومية، مشيرا إلى أنه "سيتم ربط شبكة الكهرباء مع الشبكة الدولية بدءا من العام المقبل، وتم بذل جهودا لحل أزمة الكهرباء الممتدة منذ سنوات سواء مع دول الخليج العربي أو الأردن أو مصر أو تركيا، بالإضافة إلى الربط مع الجارة إيران".

وأشار إلى أنه "كان واضحا منذ البداية أن المؤشرات الاقتصادية تميل لإظهار عجز مالي، قد يحول دون تأمين حتى رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين، ولم نكن نرتضـي لأنفسنا، أن ننحني أمام هذا الواقع المرير، الذي ورثناه".

وشدد على البدء بعدد من المشاريع الاقتصادية وخاصة في مجال الطاقة الكهروشمسية وكذلك انتاج الطاقة من المحطات الغازية، بالإضافة إلى مشاريع تتعلق بالتعليم والنقل والسكك الحديد.

وبدأت مراكز الاقتراع الخاصة بالانتخابات في مختلف المدن العراقية، الجمعة، في استقبال الناخبين المؤهلين للتصويت، وهم 1.2 مليون ناخب من أفراد الأمن، ونزلاء السجون والنازحين بالمخيمات في عموم البلاد، قبل يومين من الاقتراع العام بالانتخابات البرلمانية المبكرة.

المصدر: المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي