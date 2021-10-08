العراق.. الكاظمي يصدر توجيهات تتعلق بمنع التدخل والترويج لأي مرشح

أصدر رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الجمعة، توجيهات مشددة تتعلق بمنع التدخل والترويج لأي مرشح.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، إن "الكاظمي أجرى زيارة إلى قيادة العمليات المشتركة، وعقد اجتماعا مع اللجنة الأمنية العليا لحماية الانتخابات، وأطلع على سير الخطة الأمنية الموضوعة لعملية التصويت الخاص التي انطلقت صباح اليوم".

رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة @MAKadhimi يطلع على سير عملية التصويت الخاص في عدد من المراكز الانتخابية بجانبي الكرخ والرصافة، ويتابع ميدانياً سير تنفيذ الخطة الأمنية وانسيابيتها. pic.twitter.com/1We0bdVnqQ — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) October 8, 2021



وأضاف البيان: "الكاظمي خاطب اللجنة قائلا.. إنكم مؤتمنون على حماية العملية الانتخابية، وأتابع معكم أدق التفاصيل لسير الانتخابات"، مجددا تأكيده على "أهمية المشاركة الواسعة بالانتخابات".

وأوضح، أن "نسبة المشاركة في التصويت الخاص جيدة بدءا من فتح مراكز الاقتراع وحتى الآن"، موجها "أبناء القوات الأمنية بعدم الخضوع لأي استفزازات أو تهديدات جانبية من بعض الجهات بغية التأثير على خياراتهم".

وتابع، أن "بعد غد الأحد، سنحتفل جميعا بالعرس العراقي الكبير، من أجل مستقبل العراقيين وحفظ الكرامة".

وأوضح: "القائد العام للقوات المسلحة، أجرى اتصالا مشتركا مع اللجان الفرعية، واستمع إلى تقاريرهم الأمنية، وأصدر عددا من التوجيهات تتعلق بمنع التدخل والترويج لأي مرشح، وتسجيل الخروقات بكل أنواعها ورفعها للقضاء"، مشددا على "تأمين الحماية لجميع مراكز الاقتراع والناخبين".

المصدر: المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي