"سانا": "قسد" تختطف أكثر من 100 مدني بريف الحسكة

أقدمت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على شن حملة مداهمات في قرى ريف تل براك شمال شرق الحسكة واختطفت أكثر من 100 مدني خلال الساعات الماضية، حسب ما أفادت وكالة "سانا".

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وقالت مصادر محلية لـ"سانا" إن "عددا كبيرا من العربات العسكرية التابعة للاحتلال الأمريكي وآليات تابعة لميليشيا "قسد" حاصرت القرى التابعة لناحية تل براك شمال شرق المحافظة منذ ليل أمس وداهمت المنازل في قرى سميحان وتل الفرس والجسعة واختطفت أكثر من 100 مدني من أهالي القرى واقتادتهم إلى جهة مجهولة بعد أن ارتكبت أبشع التصرفات بحق الأهالي من تنكيل وضرب وشتائم".

وأشارت المصادر إلى أن "حملة الاعتقالات التي نفذتها "قسد" جاءت بعد الاحتجاجات الشعبية لأبناء المنطقة رفضا لإقدام الميليشيا على سرقة المحولة الكهربائية "نستل" شمال الناحية والتي تغذي المناطق والتجمعات السكانية المحيطة لنقلها واستغلالها في تغذية مقراتها العسكرية وبعض من مواقع تمركز قوات الاحتلال الأمريكي في المنطقة".

وتابعت المصادر أن "مسلحي "قسد" داهموا أيضا منزل أحد أبناء شيخ عشيرة البو خطاب التابعة لقبيلة الجبور واعتدوا على رجل طاعن في السن وقاموا بتكسير محتويات المنزل وسرقة جوالات من باقي المنازل التي قامت بمداهمتها".

وكشفت المصادر أن "أغلبية الأهالي الذين شاركوا في الاحتجاجات ضد "قسد" قضوا ليل أمس خارج المنازل خوفا من بطش مسلحيها بسجلهم الإجرامي بحق المنطقة ولا سيما أنهم لا يمتلكون أي أسلحة للدفاع عن أنفسهم في مواجهة الميليشيا وممارساتها الإجرامية".

وحسب "سانا": "شهدت منطقة تل براك بريف الحسكة الشمالي الشرقي أمس احتجاجات شعبية لأهالي تل براك للوقوف بوجه "قسد" ومنعها من التعدي على الممتلكات العامة والتي قامت بمحاولة تفريقهم بإطلاق الرصاص الحي ما أدى لمقتل مدني وإصابة 16 آخرين".

المصدر: "سانا"