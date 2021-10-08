سوريا.. مظاهرات تطالب بطرد مسلحي "قسد" من ريف الحسكة

أفادت وكالة "سانا" السورية بأن مظاهرات حاشدة خرجت في عدة مناطق بمحيط مدينة الرميلان بريف الحسكة الشمالي الشرقي، مطالبة بطرد "قوات سوريا الديمقراطية".

وذكرت مصادر محلية للوكالة أن "أهالي قرية السعيدة بريف الرميلان الشرقي قطعوا الطريق العام الواصل بين مدينة رميلان وحقول النفط بالإطارات المحروقة بالتوازي مع مهاجمة مقرات وحواجز مسلحة لـ"قسد" وإحراق عدد منها في المنطقة".

ولفتت المصادر إلى أن "مسلحي "قسد" أطلقوا النار بكثافة وبشكل عشوائي وبعض القنابل لتفريق التظاهرات التي امتدت لعدة مناطق في محيط مدينة رميلان والتي نددت بقيام هذه القوات بسرقة النفط والمحاصيل الزراعية بالتعاون مع قوات الجيش الأمريكي التي تقوم بسرقتها ونقلها إلى الأراضي العراقية ما أدى إلى حالات هلع بين المدنيين ولا سيما لدى الأطفال والنساء".

المصدر: "سانا"