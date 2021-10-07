سوريا.. مقتل مدني وإصابة 16 أثناء تصديهم لمسلحي "قسد" شمال الحسكة

أفادت وكالة "سانا" السورية بأن مدنيا قتل وأصيب 16 برصاص قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في ريف تل براك شمال الحسكة.

وقالت مصادر أهلية إن "الأهالي تجمعوا لمنع "قسد" من سرقة المحولة الكهربائية في منطقة نص تل التابعة لناحية تل براك لتقوم مجموعات من المسلحين بتطويق المنطقة بالمدرعات وإطلاق النار على الأهالي ما أدى إلى إصابة 16 منهم بإصابات مختلفة تم نقل عدد منهم على إثرها إلى مشافي القامشلي لتلقي العلاج".

المصدر: "سانا"