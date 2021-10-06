الداخلية السورية تعلن مقتل اثنين من كوادرها اغتيالا في درعا

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن مسحلين مجهولين استهدفوا اثنين من مرتبات منطقة ازرع في محافظة درعا.

وقالت الوزارة إن مسحلين استهدفوا الملازم شرف وليد عثمان، والملازم شرف عبد الله خليل العزو، بعدة طلقات نارية في الرأس، وذلك بعد انتهاء دوامهما قرب مجمع غزالي على أوتستراد درعا.

وأشارت إلى أنه تم نقل جثمانيهما إلى مشفى درعا الوطني.

يذكر أن عددا من مناطق المحافظة تشهد عمليات تسوية تقضي بتسليم السلاح وتسوية أوضاع المطلوبين.

المصدر: RT