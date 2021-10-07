مصر.. الكشف عن تفاصيل سرقة فيلا ابنة وزيرة التخطيط والتنمية بمدينة السادس من أكتوبر

كشفت التحريات والتحقيقات تفاصيل سرقة ألماس ومشغولات ذهبية من داخل فيلا ابنة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية في مصر بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة.

وقال موقع "القاهرة 24" إن المتهمين خططا لسرقة الفيلا أثناء تنظيف حمام السباحة.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين أعطيا المسروقات لوالدة أحدهم، وزوجة الثاني للتصرف فيها وبيعها، وعندما عادت ابنة هالة السعيد وزيرة التخطيط من الإجازة الصيفية بالساحل الشمالي اكتشفت سرقة مشغولات ذهبية وألماس من داخل فيلتها.

وذكر الموقع أنه تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتبين من الفحص والمعاينة أن المتهمين تسللا للفيلا عن طريق أحد النوافذ بالطابق الأرضي لعلمهما بعدم وجود أشخاص بداخلها.

وكشفت تحريات فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة عاملين يعملان في مجال صيانة حمامات السباحة مقيمين في منطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضافا أن والدة وشقيقة أحدهما باعتا المشغولات الذهبية، وتم إعادة المسروقات بعد بيع المتهمين لها.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة كما اعترفا بتصرف والدة أحدهما وزوجة الثاني في المسروقات فتم ضبطهما وأرشدا عن مكان بيع المسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري