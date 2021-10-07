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الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة استطلاع أمريكية الصنع تابعة للجيش السعودي في جبهة جيزان

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الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة استطلاع أمريكية الصنع تابعة للجيش السعودي في جبهة جيزان
Reuters
أنصار للحوثيين في اليمن
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أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية، اليوم الخميس، إسقاط طائرة استطلاع أمريكية الصنع تابعة للجيش السعودي في جبهة جيزان جنوب المملكة.

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وقال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في تغريدة نشرها على "تويتر" اليوم الخميس: "تمكنت الدفاعات الجوية بفضل الله من إسقاط طائرة تجسسية أمريكية الصنع نوع RQ_20 تابعة لسلاح الجو السعودي أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء جبهة جيزان".

وأضاف يحيى سريع، أن "عملية إسقاط الطائرة تمت بسلاح مناسب وسوف يتم بث مشاهد حطام الطائرة خلال الساعات القادمة إن شاء الله".

المصدر: RT

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