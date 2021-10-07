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العمليات المشتركة العراقية لـRT: لا توجد قوات عسكرية أمريكية في سفارة واشنطن ببغداد

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أكد اللواء تحسين الخفاجي المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الخميس، عدم وجود قوات عسكرية أمريكية في سفارة واشنطن ببغداد.

وقال الخفاجي خلال مقابلة مع RT، إن "حديثا يدور في الإعلام عن تواجد قوات عسكرية قتالية في السفارة الأمريكية ببغداد، وهذا غير صحيح".

وبشأن انسحاب القوات الأمريكية، أشار إلى "انسحاب ثلاث وحدات من قاعدة عين الأسد في الأنبار وكذلك من قاعدة الحرير في أربيل".

وأضاف الخفاجي، أن "واجب القوات العراقية توفير الحماية للبعثات الدولية".

المصدر: RT

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