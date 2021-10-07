التحالف العربي: تدمير موقع إطلاق المسيرة التي استهدفت مطار أبها الدولي

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أنه قام بتدمير موقع إطلاق المسيرة المفخخة في صعدة اليمنية والتي حاولت استهداف مطار أبها الدولي أمس الأربعاء.

إقرأ المزيد

وأوضح التحالف أن عملية الاستهداف بمحافظة صعدة شملت منصة الإطلاق وطاقم التفخيخ والإطلاق.

وكان التحالف قد أعلن الأربعاء وقوع 4 إصابات طفيفة لـ 4 من العاملين بمطار أبها، وتهشم زجاج بعض الواجهات، وذلك بعد اعتراض مسيرة مفخخة، حاولت تنفيذ هجوم على المطار.

المصدر: "سبق"