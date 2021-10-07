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التحالف العربي: تدمير موقع إطلاق المسيرة التي استهدفت مطار أبها الدولي

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التحالف العربي: تدمير موقع إطلاق المسيرة التي استهدفت مطار أبها الدولي
Reuters Khaled Abdullah Ali Al Mahdi
مقاتلون من جماعة الحوثيين (صورة أرشيفية)
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أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أنه قام بتدمير موقع إطلاق المسيرة المفخخة في صعدة اليمنية والتي حاولت استهداف مطار أبها الدولي أمس الأربعاء.

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وأوضح التحالف أن عملية الاستهداف بمحافظة صعدة شملت منصة الإطلاق وطاقم التفخيخ والإطلاق.

وكان التحالف قد أعلن الأربعاء وقوع 4 إصابات طفيفة لـ 4 من العاملين بمطار أبها، وتهشم زجاج بعض الواجهات، وذلك بعد اعتراض مسيرة مفخخة، حاولت تنفيذ هجوم على المطار.

المصدر: "سبق"

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