السعودية.. إصابة 4 عاملين إثر استهداف الحوثيين مطار أبها

أفادت وكالة الأنباء السعودية بإصابة 4 عاملين في مطار أبها الدولي بجروح طفيفة إثر تناثر شظايا تزامنا مع اعتراض هجوم في محيط المطار.

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وكان التحالف العربي أعلن أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة حاولت تنفيذ هجوم على مطار أبها الدولي.

كما أعلن التحالف في وقت سابق عن تدمير موقع لحركة "أنصار الله" الحوثية، في مدينة الجوف في اليمن يستخدم لتفخيخ وإطلاق الطائرات المسيرة، واستهداف موقع لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق المفخخة باللحيه في محافظة الحديدة باليمن، مما أدى إلى تدمير 3 زوارق مفخخة بالموقع تم تجهيزها لتنفيذ عمليات عدائية وهجمات وشيكة.

المصدر: "واس"