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الدفاعات السعودية تعترض وتدمر مسيرة مفخخة حاولت تنفيذ هجوم على مطار أبها الدولي

أخبار العالم العربي

الدفاعات السعودية تعترض وتدمر مسيرة مفخخة حاولت تنفيذ هجوم على مطار أبها الدولي
Reuters
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أعلن التحالف العربي أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة حاولت تنفيذ هجوم على مطار أبها الدولي، مشيرا إلى تناثر وسقوط شظايا اعتراض الهجوم في محيط المطار.

هذا وأعلن التحالف في وقت سابق عن تدمير موقع لحركة "أنصار الله" الحوثية، في مدينة الجوف في اليمن يستخدم لتفخيخ وإطلاق الطائرات المسيرة، واستهداف موقع لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق المفخخة باللحيه في محافظة الحديدة باليمن، مما أدى إلى تدمير 3 زوارق مفخخة بالموقع تم تجهيزها لتنفيذ عمليات عدائية وهجمات وشيكة.

المصدر: صحيفة "الرياض"

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