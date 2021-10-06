التحالف العربي بقيادة السعودية يعلن تدمير موقع للحوثيين في مدينة الجوف في اليمن
Reuters
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أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية عن تدمير موقع لحركة "أنصار الله" الحوثية، في مدينة الجوف في اليمن يستخدم لتفخيخ وإطلاق الطائرات المسيرة.
كما أعلن عن "تدمير طائرتين مسيرتين مجهزتين لتنفيذ عمل عدائي وشيك نحو المملكة العربية السعودية".
هذا وأعلن التحالف في وقت سابق اليوم أنه استهدف موقعا لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق المفخخة باللحيه في محافظة الحديدة باليمن، مما أدى إلى تدمير 3 زوارق مفخخة بالموقع تم تجهيزها لتنفيذ عمليات عدائية وهجمات وشيكة.
المصدر: صحيفة "الرياض"
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