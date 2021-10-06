طائرة قطرية تنقل أكثر من 300 شخص من أفغانستان

أجلت طائرة قطرية، الأربعاء، أكثر من 300 شخص من أفغانستان، بينهم فريق الكريكيت الأفغاني والعديد من الصحفيين الأفغان الفارين من حكم "طالبان"، بالإضافة إلى مواطنين من دول أخرى.

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وأعلنت مساعدة وزير الخارجية ورئيسة لجنة الإجلاء القطرية، لولوة الخاطر، عبر "تويتر"، مغادرة الطائرة القطرية من كابل، وقالت إنها سادس رحلة والأكبر حتى الآن، التي تنظمها قطر منذ انسحاب الولايات المتحدة.

وتابعت: "لا تزال قطر ملتزمة بمستقبل أفغانستان، والجهود مستمرة لتحقيق مزيد من التقدم في البلاد، حيث نتشاور باستمرار مع شركائنا ونقوم بتقييم مستمر للوضع هناك".

ونقلت الرحلة أكثر من 300 راكب، من بينهم صحفيون أفغان، وفريق الكريكيت الأفغاني، بالإضافة إلى مواطنين من اليابان وبلجيكا وإيرلندا وبريطانيا وألمانيا وفنلندا وفرنسا وإيطاليا والسويد وكندا وعدة دول أخرى.

The 6th passengers flight just took off from #Kabul Airport.



More than 300 passengers which makes it the biggest flight yet since August.



It includes Afghan Journalists, Afghanistan’s Cricket team, but also nationals from 🇯🇵🇧🇪🇮🇪🇬🇧🇩🇪🇫🇮🇫🇷🇮🇹🇸🇪🇨🇦.



Welcome shortly to #Qatar 🙏🏼 pic.twitter.com/vH0dZsy8mS — لولوة الخاطر Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) October 6, 2021

بمجرد وصولهم إلى الدوحة، سيتم نقل الركاب إلى المجمع الذي يستضيف حاليا المدنيين الأفغان وغيرهم ممن تم إجلاؤهم لإجراء اختبار فيروس كورونا.

The Afghanistan Official Cricket Team on their way to Qatar to get ready for their next Championship, wishing them best of luck 🏏 https://t.co/fhx9ICjAOGpic.twitter.com/LYnvKBedYt — لولوة الخاطر Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) October 6, 2021

وأضافت الخاطر أنهم سيبقون في قطر حتى مغادرتهم إلى وجهاتهم النهائية.

وقد تم نقل آلاف الأفغان جوا من أفغانستان في محاولة إجلاء فوضوية في أعقاب الانسحاب العسكري الأمريكي وسيطرة "طالبان" السريعة على البلاد.

المصدر: "أسوشيتد برس" + وكالات