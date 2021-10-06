مصر.. فتاة فلسطينية تبكي بعد حديث السيسي (فيديو)
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بكت فتاة فلسطينية أثناء حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إليها، بعدما وجه إليها الشكر بسبب قصيدة.
ووجه الرئيس المصري الشكر للشاعرة الفلسطينية، قائلا: "بنتنا من فلسطين اسعدتينا بوجودك وشرفتينا بوجودك الجميل".
وفور حديث الرئيس المصري عنها، دخلت الشاعرة الفلسطينية في نوبة بكاء تأثرا بالحديث.
المصدر: "صدى البلد"
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