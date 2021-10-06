لواء مصري كبير يكشف عن تقرير سري حول السيسي

تحدث اللواء السابق بالجيش المصري سمير فرج عن تقرير سري كتبه عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ 40 عاما في الجيش المصري.

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وقال سمير فرج خلال حديثه مع السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر: "أنا كتبت في تقريري السري إنك ظابط صاحب قرار وله مستقبل من 40 سنة".

وقال السيسي: "اللواء سمير فرج كان يتمتع بالسمعة الطيبة والقدرة العلمية، وتعلمت منه أنه لا توجد مشكلة بدون حل بهدوء ويسر وفكر، أوجهلك كل التحية والتقدير يا فندم".

ليرد اللواء سمير فرج: "أنا بفتخر إنه في يوم من الأيام كنت مع سيادتك في الكتيبة"، ليرد السيسي: "لا يا فندم أنا اللي كنت مع حضرتك، عمر العين ما هتترفع عن الحاجب".

المصدر: المصري اليوم