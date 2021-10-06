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لواء مصري كبير يكشف عن تقرير سري حول السيسي

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لواء مصري كبير يكشف عن تقرير سري حول السيسي
Globallookpress
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تحدث اللواء السابق بالجيش المصري سمير فرج عن تقرير سري كتبه عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ 40 عاما في الجيش المصري.

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وقال سمير فرج خلال حديثه مع السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر: "أنا كتبت في تقريري السري إنك ظابط صاحب قرار وله مستقبل من 40 سنة".

وقال السيسي: "اللواء سمير فرج كان يتمتع بالسمعة الطيبة والقدرة العلمية، وتعلمت منه أنه لا توجد مشكلة بدون حل بهدوء ويسر وفكر، أوجهلك كل التحية والتقدير يا فندم".

ليرد اللواء سمير فرج: "أنا بفتخر إنه في يوم من الأيام كنت مع سيادتك في الكتيبة"، ليرد السيسي: "لا يا فندم أنا اللي كنت مع حضرتك، عمر العين ما هتترفع عن الحاجب".

المصدر: المصري اليوم

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