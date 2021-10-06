ما وراء وجود الملف اليمني ضمن أجندة محادثات لافروف وعبد اللهيان؟

ذكر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مرتين الملف اليمني بين المسائل المطروحة على أجندة محادثاته اليوم الأربعاء في موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وقال عبد اللهيان، في كلمة ألقاها في مستهل المحادثات، إن اجتماع اليوم يتيح لإيران وروسيا "فرصة جيدة لاستعراض الأجندة الإقليمية، وخصوصا ملفات جنوب القوقاز وأفغانستان واليمن".

وتطرق عبد اللهيان مجددا إلى الملف اليمني أثناء مؤتمر صحفي مشترك في أعقاب المحادثات، إذ أعلن عن ضرورة احترام حق الشعب السوري في تقرير مصيره وتابع: "بطبيعة الحال سنتحدث عن هذا الموضوع فيما يخص اليمن، ونعتقد أن اليمن تابع لكل اليمنيين، وثمة ضرورة لرفع الحصار الإنساني عنه وإعلان وقف لإطلاق النار وإجراء محادثات يمنية-يمنية".

ولم يتطرق لافروف في تصريحاته اليوم إلى الملف اليمني، ولم تتضح بعد المكانة التي اتخذها هذا الموضوع ضمن أجندة المحادثات.

المصدر: RT