ولي عهد أبو ظبي يستقبل وزير الخارجية القطري ويبحث معه العلاقات الثنائية

استقبل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن في زيارة هي الأولى للمسؤول القطري منذ تفجر الأزمة الخليجية.

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وبحث محمد بن زايد آل نهيان و محمد بن عبدالرحمن آل ثاني خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في إمارة أبو ظبي، العلاقات الثنائية و سبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين.

وحضر اللقاء الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني للإمارات و الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان.

المصدر: "وام"