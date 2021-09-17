شاهد.. لقاء يجمع ولي عهد السعودية وأمير وقطر ومستشار الأمن القومي الإماراتي
عقد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومستشار الأمن الوطني الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، لقاء وديا.
ونشر مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، بدر العساكر، عبر "تويتر" صورة جمعت بن سلمان والشيخ تميم وآل نهيان وهم يرتدون ملابس غير رسمية.
لقاء ودي أخوي بالبحر الأحمر— بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) September 17, 2021
يجمع سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان. pic.twitter.com/2nAUJ8HPM5
وقال العساكر في التغريدة: "اليوم في البحر الأحمر... لقاء ودي يجمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشيخ تميم بن حمد أمير قطر والشيخ طحنون بن زايد مستشار الأمن الوطني في الإمارات. البحر الأحمر يجمع أبناء الخليج العربي".
ولم يتم حتى الآن الكشف عن تفاصيل اللقاء، لكن الصورة أثارت إعجابا واسعا بين المغردين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتشهد العلاقات بين الدوحة من جهة والرياض وأبو ظبي من جهة أخرى تحسنا ملموسا بعد أن تبنت دول مجلس التعاون الخليجي ومصر في القمة التي استضافتها مدينة العلا السعودية يوم 5 يناير بيانا أكد "وحدة الصف الخليجي" ووضع مبادئ أساسية لحل المشاكل العالقة، ما أنهى الأزمة الخليجية المستمرة منذ 5 يوليو 2017.
المصدر: RT
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