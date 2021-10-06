الشرطة الإسرائيلية: مستوطنون حاولوا الاعتداء على طفل فلسطيني مصاب في سيارة إسعاف

أكدت الشرطة الإسرائيلية أن مجموعة من المستوطنين حاولوا الاعتداء على طفل فلسطيني مصاب داخل سيارة إسعاف، خلال هجومهم على خربة المفقرة جنوب الخليل الأسبوع الماضي.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الأربعاء أن التحقيق الذي أجرته الشرطة في الهجوم كشف أنه كانت هناك محاولة من قبل المستوطنين المهاجمين للاعتداء على طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات عندما كان داخل سيارة إسعاف وصلت لنقله إلى المستشفى، بعد أن أصيب بجروح بليغة في الرأس خلال الهجوم على القرية.

ونقلت الصحيفة عن محمد حمامدة، وهو من أقارب الطفل، تأكيده أن ثلاثة مستوطنين ملثمين رشقوا الطفل بالحجارة خلال عملية نقله إلى داخل سيارة الإسعاف بالنقالة برفقة عمه.

وكان هذا الطفل بين 6 مصابين جراء اعتداء عشرات المستوطنين الملثمين على خربة المفقرة.

ورشق سكان القرية المهاجمين في المقابل بالحجارة وأصابوا ثلاثة منهم بجروح خفيفة، ثم وصلت قوات للجيش الإسرائيلي إلى موقع الحادث واستخدمت الغاز المسيل للدموع وقنابل ضوئية بحق السكان الفلسطينيين.

وكانت محكمة إسرائيلية قد أفرجت عن أربعة إسرائيليين اعتقلوا على خلفية الحادثة، فيما لا يزال اثنان آخران (وهنا قاصران) قيد الحبس بتهمة الاعتداء على جندي خلال الهجوم.

المصدر: "هآرتس"