"حماس" تصدر بيانا حول لقاء قياداتها مع وزير المخابرات المصرية

قالت حركة "حماس" الفلسطينية إن وفدا بقيادة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية عقد لقاء مع وزير المخابرات المصرية عباس كامل "في أجواء إيجابية وتفاهم متبادل".

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وأوضحت الحركة أن الجانبين "بحثا العديد من القضايا على مستوى التطورات السياسية والميدانية والعلاقات الثنائية، وسبل تحقيق وحدة الشعب الفلسطيني وترتيب البيت الفلسطيني".

وعبر وفد "حماس" في بيان عن تقديره لـ"دور مصر الكبير تجاه القضية الفلسطينية وشعبنا الفلسطيني".

وجرى خلال اللقاء تناول التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية والمنطقة بشكل عام، كما تناول اللقاء "قضية الأسرى في سجون الاحتلال بشكل عام والأسرى الإداريين بشكل خاص، والمعاناة التي يمرون بها".

وناقش الجانبان "سبل استعادة الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني"، حيث أكد الوفد "حرص الحركة وتمسكها باستعادة الوحدة وإنهاء الانقسام".

كما بحث الجانبان أيضا العلاقات الثنائية بين حركة "حماس" ومصر، حيث أكد وفد قيادة الحركة حرصه على "العلاقة الاستراتيجية مع الأشقاء في مصر انطلاقا من التقدير لمصر، والاعتراف بدورها المحوري في القضية الفلسطينية وملفات المنطقة كافة".

وقدم وفد قيادة الحركة "الشكر لمصر رئيسا وحكومة وشعبا، ولجهاز المخابرات المصرية العامة ممثلا بالسيد الوزير عباس كامل والفريق الذي يتابع العلاقة مع شعبنا وغزة"، وأكد الوفد "استمرار التواصل والتشاور في مختلف القضايا والتطورات".

المصدر: RT