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وزيرة الداخلية الإسرائيلية تلتقي نظيرها الإماراتي في أبو ظبي

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وزيرة الداخلية الإسرائيلية تلتقي نظيرها الإماراتي في أبو ظبي
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التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي سيف بن زايد آل نهيان مع وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد في أبو ظبي.

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وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الطرفين بحثا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة في المجالات الأمنية والشرطية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في هذه المجالات.

وحضر اللقاء كبار الضباط والمسؤولين في الوزارة.

وكانت شاكيد شاركت في افتتاح الجناح الإسرائيلي في معرض "إكسبو دبي 2020". 

وتعرف الوزيرة الإسرائيلية بمواقفها المتشددة الرافضة لأي اتفاق مع الفلسطينيين وأي صفقة لتبادل الأسرى معهم.

 يذكر أن الإمارات هي أول دولة خليجية وثالث دولة عربية في القرن الحالي توقع اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وذلك في 15 سبتمبر عام 2020، تلتها البحرين ثم السودان، فالمغرب.

وفي القرن الماضي وقعت مصر (1979)، تلتها الأردن (1994) اتفاقات مع إسرائيل.

المصدر: وكالة "وام"

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