سبق أن حرضت على قتل أمهات "الإرهابيين الفلسطينيين".. وزيرة داخلية إسرائيل المتشددة تزور الإمارات

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أيليت شكد، تزور دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" على موقعها الإلكتروني أن شكد المنتمية إلى حزب "يمينا" اليميني سوف تلتقي اليوم مع نظيرها الإماراتي، سيف بن زايد آل نهيان.

بدورها، أكدت القناة السابعة الإسرائيلية أن الوزيرة غادرت إلى الإمارات حيث ستحضر، بعد اجتماعها مع نظيرها الإماراتي، مراسم افتتاح الجناح الإسرائيلي في معرض "إكسبو-2020" المقام في دبي.

وتعرف شكد بمواقفها اليمينية المتشددة الرافضة لأي اتفاق مع الفلسطينيين وأي صفقة لتبادل الأسرى معهم.

وكانت شكد في عام 2014 قد أعادت نشر نص على حسابها في "فيسبوك" وُصف فيه الشعب الفلسطيني بأنه بأكمله "عدو لإسرائيل" مع الدعوة إلى تدمير المدن والقرى الفلسطينية وكل ما فيها من البنى التحتية.

وفي تصريحات علنية لاحقا، حرضت شكد على قتل "الإرهابيين الفلسطينيين" وأمهاتهم وتدمير منازلهم.

وتعرضت شكد على خلفية هذه التصريحات لانتقادات شديدة اللهجة واتهامات بالتحريض على إبادة الفلسطينيين، وقالت لاحقا، لدى توليها منصب وزيرة العدل في الحكومة الإسرائيلية السابقة، بأن هذه المواقف كانت "خاطئة".

المصدر: وكالات