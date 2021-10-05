السفير الصيني لدى السعودية يستمتع بوجبة " كبدة": سمعت أنها وجبة تقليدية للسعوديين (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر خلاله السفير الصيني لدى المملكة العربية السعودية، تشن وي تشينغ، بداخل أحد المطاعم لشراء وجبة طعام.

ونشر السفير الصيني مقطع فيديو عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء، وثق من خلاله قيامه بشراء "كبدة" للإفطار، وأرفقه بتعليق قائلا: "سمعت أن الكبدة من وجبات الإفطار التقليدية للأصدقاء السعوديين".

وأضاف: "جربتها وكان طعمها لذيذ جدا".

سمعت أن الكبدة من وجبات الإفطار التقليدية للأصدقاء السعوديين، فجربتها وكان طعمها لذيذ جداً. pic.twitter.com/lU3pWmdtWw — Chen Weiqing (@AmbChenWeiqing) October 4, 2021

المصدر: RT