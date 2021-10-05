 
مباشر
عاجل
ماكرون يلتقي وزير الخارجية الأمريكي بلينكين لأول مرة بعد أزمة الغواصات النووية

السفير الصيني لدى السعودية يستمتع بوجبة " كبدة": سمعت أنها وجبة تقليدية للسعوديين (فيديو)

أخبار العالم العربي

السفير الصيني لدى السعودية يستمتع بوجبة
السفير الصيني لدى المملكة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rfoj

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر خلاله السفير الصيني لدى المملكة العربية السعودية، تشن وي تشينغ، بداخل أحد المطاعم لشراء وجبة طعام.

ونشر السفير الصيني مقطع فيديو عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء، وثق من خلاله قيامه بشراء "كبدة" للإفطار، وأرفقه بتعليق قائلا: "سمعت أن الكبدة من وجبات الإفطار التقليدية للأصدقاء السعوديين".

وأضاف: "جربتها وكان طعمها لذيذ جدا".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا