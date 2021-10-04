قرارات عاجلة من سلطان عمان بخصوص المتضررين من إعصار "شاهين"

أمر سلطان عمان هيثم بن طارق بتشكيل لجنة وزارية لتقييم الأضرار التي تعرضت لها منازل المواطنين وممتلكاتهم المختلفة في المحافظات التي تأثرت مباشرة بمركز الحالة المدارية "شاهين".

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ويأتي ذلك بهدف توفير شتى أشكال الدعم والمساعدة اللازمين للتخفيف من حدة تلك التأثيرات عليهم في أسرع وقت ممكن.

كما وجه السلطان بضرورة الإسراع في إصلاح البنية الأساسية التي تضررت نتيجة هذه الأنواء، بالإضافة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لسرعة إعادة الخدمات الأخرى المتضررة.

وستباشر اللجنة برئاسة وزير المالية رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء، عملها في إعادة الأمور إلى طبيعتها بأسرع وقت ممكن.

يذكر أن اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان كانت قد أعلنت في وقت سابق عن تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، وبلاغات عن حالات فقدان، من جراء الحالة المدارية "شاهين" بمحافظة شمال الباطنة.

المصدر: وكالة الأنباء العمانية