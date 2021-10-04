تسجيل 7 حالات وفاة جديدة وبلاغات عن حالات فقدان في سلطنة عمان جراء الإعصار "شاهين"

أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان عن تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، وبلاغات عن حالات فقدان، من جراء الحالة المدارية "شاهين" بمحافظة شمال الباطنة.

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أكدت اللجنة أن جهودا مستمرة تبذلها فرق البحث والإنقاذ لتلبية متطلبات الإغاثة وإجلاء المحتجزين في شمال وجنوب الباطنة والظاهرة، وأن جهودا مستمرة من قطاع الخدمات الأساسية لإعادة خدمات الكهرباء والاتصالات بالمناطق المتأثرة بالأجواء المناخية.

تسجيل ٧ حالات وفاة جديدة، وبلاغات عن حالات فقدان من جراء الحالة المدارية #شاهين بمحافظة شمال الباطنة.#عُمان_مستعدةpic.twitter.com/nh6tzITlXs — عُمان مُستعدّة (@NCEM_OM) October 4, 2021

جهود مستمرة من قطاع الخدمات الأساسية لإعادة خدمات الكهرباء والاتصالات بالمناطق المتأثرة بالأنواء المناخية.#شاهين#عمان_مستعدةpic.twitter.com/SZODWAYJRK — عُمان مُستعدّة (@NCEM_OM) October 4, 2021

وكانت السلطات العمانية قد أعلنت عن إجازة رسمية الأحد والاثنين.

وأعلنت "اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة" عن تخفيض تصنيف "شاهين" إلى عاصفة استوائية. وخلت الشوارع تقريبا من المارة في العاصمة مسقط، فيما حاولت السيارات القليلة عبور السيول.

المصدر: RT