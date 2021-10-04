مشاهد صادمة تم توثيقها عبر الطائرة لتأثيرات "شاهين" على بعض من مدن الساحل العماني
خلفت العاصفة المدارية "شاهين" خسائر مادية كبيرة في العديد من مدن سلطنة عمان.
ووثقت مقاطع فيديو متداولة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مشاهد صادمة لأحياء كاملة غمرتها مياه الأمطار.
وتم تسجيل نزول عدد من الأودية بولايات محافظة شمال الشرقية، وهي وادي عندام بولاية المضيبي، ووادي البطحاء بنيابة سناو، ووادي قفيفة بولاية إبراء، ووادي العدفين ووادي مقل بولاية وادي بني خالد، والوادي الكبير بولاية دماء والطائين.
من جهتها، أكدت الأرصاد العمانية االيوم الاثنين، على استمرار تأثير العاصفة المدارية "شاهين" وهطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شـديدة السـرعة أحيانا، على محافظتي شمال وجـنوب الباطنة، تمتد لاحقا لتشمل محافظتي الظاهرة والبريمي.
وكذلك هطول أمطار متفرقة متفاوتة الغزارة على أجزاء من محافظتي الداخلية ومسقط.
استيقظ سُكان #ولاية_الخابورة - #سلطنة_ُعمان على هذه المشاهد— طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) October 4, 2021
نتيجة آثار الحالة المدارية #شاهين وما ترافق معها من أمطار غزيرة !
الله المستعان #Shaheen#CycloneShaheen#الخابوره#السويق#المصنعهpic.twitter.com/JkaEF11Umz
مشاهدة صادمة تم توثيقها عبر الطائرة لتأثيرات الاعصار #شاهين على بعض من مدن الساحل العُماني 🌪️— طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) October 4, 2021
اللهم سلّم#فيديو_متداول#شاهين#الخابورة#السويق#عمانpic.twitter.com/HVbav7PDNz
#شاهد 🌀— طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) October 3, 2021
ولاية #السويق - البداية - سلطنة عُمان .. قبل قليل
فيديو متداول 📸 🌪️#شاهين#اعصار_شاهين#الحالة_المدارية#بحر_العرب
شارك وشاهد حالة الطقس من حولك عبر منصة #أنت_الراصد من خلال تطبيق #طقس_العربhttps://t.co/sx1UdUm6Vzpic.twitter.com/5zpXQTkYNi
الأودية تدخل سوق ولاية #الخابورة 🌪️— طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) October 3, 2021
كان الله في العون
فيديو #منقول
#طقس_العرب#شاهين 🌀@_harith_hhhspic.twitter.com/K2z8G4QTq8
جريان قوي وجارف لوادي #مقتنيات - ولاية عبري صباح اليوم - سلطنة عُمان— طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) October 4, 2021
اللهم سلّم@TabashirAlmatar#شاهين#الخابورة#السويق#المصنعةpic.twitter.com/f5gFblokhx
جريان وادي ضنك بمحافظة الظاهرة .#العمانيةpic.twitter.com/bPdmoeIIn5— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) October 4, 2021
المصدر: RT
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