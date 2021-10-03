وسائل إعلام: مقتل طفلين في ضربات صاروخية للحوثيين على مدينة مأرب اليمنية

أفادت وكالة أنباء الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بمقتل طفلين وإصابة 33 مدنيا، في قصف صاروخي لجماعة "أنصار الله" الحوثية على مدينة مأرب بوسط اليمن".

ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم إن "صاروخين استهدفا مناطق عسكرية، لكن صاروخا ثالثا سقط بالقرب من حي سكني يضم المقر العسكري للتحالف الذي تقوده السعودية".

وأشارت الوكالة إلى أن "طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات وشقيقها البالغ من العمر عامين قتلا عندما أصاب صاروخ منزلهما، وهو ما أدى أيضا إلى إصابة والدتهما بجروح خطيرة".

وأضافت أنه "من بين الجرحى 3 نساء و5 أطفال تتراوح أعمارهم بين 7 أشهر و16 عاما".

المصدر: "رويترز"