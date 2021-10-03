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حاكم دبي وولي عهده يزوران جناح روسيا بمعرض "إكسبو 2020"

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حاكم دبي وولي عهده يزوران جناح روسيا بمعرض
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جناح روسيا بمعرض "إكسبو 2020 دبي" العالمي
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زار حاكم إمارة دبي، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس حكومتها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم جناح روسيا بمعرض "إكسبو 2020 دبي" العالمي.

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وقالت وزارة التجارة والصناعة الروسية لوكالة "تاس" الإخبارية، اليوم الأحد، إن "صاحب السمو محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، رئيس وزراء ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وصاحب السمو ولي العهد والمجلس التنفيذي لإمارة دبي، زارا جناح روسيا اليوم الموافق 3 أكتوبر الجاري".

ويمثل الجناح الروسي الذي افتتح بمعرض "إكسبو 2020 دبي" في 1 أكتوبر، إنجازات موسكو وسان بطرسبورغ ومقاطعة نيجني نوفغورود وجمهوريات تتارستان وكومي وياكوتيا وجمهوريات شمالي القوقاز الروسي.

ويتوقع أن يجري الجانب الروسي في إطار أعمال المعرض 60 لقاء عمل وفعالية ثقافية.

وكان من المخطط أن يجري المعرض، وهو أكبر المعارض العالمية، في دبي العام الماضي، لكن تقرر تأجيله إلى أكتوبر 2021 بسبب تفشي جائحة كورونا، مع إبقاء اسمه الرسمي "إكسبو-2020.

 

المصدر: "تاس"

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