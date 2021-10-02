إكسبو دبي.. إنجازات روسيا في العلوم والفضاء
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يستقبل الجناح الروسي في معرض/ إكسبو دبي/ الزوار من مختلف دول العالم، ويقدم برنامجاً متنوعاً لتسليط الضوء على إنجازات روسيا في الصناعة والتكنولوجيا والثقافة وعلوم الفضاء ..
يستقبل الجناح الروسي في معرض/ إكسبو دبي/ الزوار من مختلف دول العالم، ويقدم برنامجاً متنوعاً لتسليط الضوء على إنجازات روسيا في الصناعة والتكنولوجيا والثقافة وعلوم الفضاء ..
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