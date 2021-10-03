خبير أرصاد يكشف عن توقعاته حول تأثير إعصار "شاهين" على السعودية

كشف الخبير السعودي بالمركز الوطني للأرصاد في جدة، عقيل العقيل، عن توقعاته بأن "تتأثر أجواء المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة بشكل غير مباشر، بإعصار شاهين".

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وأشار عقيل العقيل إلى أن "الإعصار المداري سيتحول إلى منخفض يؤثر على المناطق الجنوبية الشرقية السعودية، بأمطار غزيرة مع سرعة للرياح وسحب ركامية رعدية"، موضحا أنه "خلال الـ48 ساعة القادمة، سيتحرك المنخفض المداري ليؤثر على المناطق الجنوبية ومنطقة الرياض، وكذلك منطقة نجران خاصة محافظة شرورة، بجانب تأثر الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية بأمطار خفيفة إلى متوسطة".

كما أعلن الخبير السعودي عن توقعاته بخصوص اليوم، لافتا إلى أنه "يتوقع هطول أمطار غزيرة على المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية ابتداء من مرتفعات عسير وجازان والشرقية"، مشيرا إلى أنه "قد تظهر تشكلات من السحب الرعدية على المرتفعات الجنوبية من منطقة مكة المكرمة وكذلك الحال على المرتفعات وقمم الجبال في الباحة".

هذا وأوضح العقيل أن "إعصار "شاهين" هو إعصار، بالدرجة الأولى، يقترب من سلطنة عمان، ويؤثر بشكل مباشر على الإمارات العربية المتحدة وعمان، وبشكل غير مباشر على المملكة"، مضيفا: "حاليا، عين الإعصار تقترب من سواحل السلطنة، وسرعة الرياح في حدود مركز الإعصار تصل إلى 139كلم/ساعة، مع توقعات بارتفاع الأمواج إلى حوالى 12 مترا على سواحل السلطنة، وهطول غزير إلى غزير جدا للأمطار قد يصل إلى 600 مليمتر"، متوقعا "هطول أمطار غزيرة، ورياح سرعتها عالية على معظم سواحل السلطنة، وكذلك الحال على الإمارات".

المصدر: "سبق"