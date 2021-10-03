وفاة طفل وفقدان شخصين اثنين في سلطنة عمان جراء الإعصار "شاهين" (فيديو)

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأحد، عن وفاة طفل وفقدان شخصين اثنين جراء الإعصار المداري "شاهين ".

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وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن المفقودين أحدهما طفل في تجمعات مائية، وانجراف الآخر بداخل مركبته بولاية العامرات.

ووفق الوكالة، تقرر قطع الحركة المرورية في محافظتي شمال وجنوب الباطنة، وعدم السماح بالتنقل إلا للحالات الطارئة والإنسانية، نظرا لاقتراب عين الإعصار من منطقة دخولها لليابسة، وتحسبا لغزارة الأمطار المتوقعة والتي قد تصل إلى 500 ملم، وشدة الرياح المصاحبة لها.

واستقبلت مراكز الإيواء بولايتي لوى وشناص بمحافظة شمال الباطنة 600 شخص، موزعين على 10 مراكز مجهزة بكافة الاحتياجات اللازمة، من مواد عينية وإعاشة.

وقامت قوات السلطان المسلحة ممثلة في الجيش السلطاني العُماني بإسناد مراكز الإيواء بمحافظة جنوب الباطنة بالمواد التموينية اللازمة.

وإسناد الجهات الحكومية الأخرى بما تحتاج إليه من أوجه الدعم وصور الإسناد، في إطار تفعيل خطة العمل المشترك، جنبا إلى جنب مع باقي أسلحة قوات السلطان المسلحة، وفقا لخطة اللجنة العسكرية الرئيسية لإدارة الحالات الطارئة.

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قطع الحركة في شوارع محافظة مسقط عدا طريق مسقط السريع وسوف يسمح لحركة الحالات الطارئة والإنسانية إلى حين مرور الإعصار (شاهين) وانتهاء تأثيراته على محافظة مسقط لتزايد الحركة غير الضرورية وتحركات المركبات والأفراد وما يسببه من حالات احتجاز للمركبات.



#العمانيةpic.twitter.com/PhnrFOy4VH — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) October 3, 2021

المصدر: وكالة الأنباء العمانية