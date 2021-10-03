فقدان 5 صيادين جراء إعصار "شاهين" الذي اجتاح جنوب شرق إيران
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أعلن مساعد شؤون صيد الأسماك في الدائرة العامة للثروة السمكية بمحافظة سيستان وبلوجستان عن فقدان 5 صيادين جراء إعصار "شاهين" الذي اجتاح المناطق الساحلية بجنوب شرق البلاد.
وقال عطاء الله رئيسي أمس السبت، إن قاربين للصيد كان على متنهما 16 صيادا ضربهما الإعصار، ما أدى إلى ارتطامهما بالصخور وبالتالي تحطمهما وغرقهما.
وأضاف: "11 صيادا تمكنوا من الوصول إلى الساحل فيما لايزال 5 صيادين في عداد المفقودين".
وأوضح أن عمليات البحث عن الصيادين المفقودين في منطقة بسابندر جنوب شرق، مازالت مستمرة، لافتا إلى أن اعصار شاهين الموسمي ألحق خسائر بالبنى التحتية لمنشآت الصيد ومخازن الأسماك.
المصدر: إرنا
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