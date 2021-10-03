"وقفة إسناد" للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام والأمن الإسرائيلي يتعرض للمحتجين ( فيديو)

أقام عدد من المواطنين "وقفة إسناد" للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، أمام سجن الرملة الإسرائيلي ومستشفى كابلن.

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وأثناء هذه الوقفة، حمل المحتجون صورا للأسرى ولافتات دعم وتضامن، كتب على إحداها : "لن نركع".

في حين تعرض المحتجون السلميون لاعتداء من قبل القوات الإسرائيلية.

المصدر: RT