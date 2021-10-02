سعيد لماكرون: حكومة تونسية جديدة ستتشكل خلال الأيام القادمة

قالت الرئاسة الفرنسية اليوم السبت إن الرئيس إيمانويل ماكرون بحث الوضع السياسي في تونس مع الرئيس قيس سعيد وإن سعيد أبلغه بأن حكومة جديدة ستتشكل خلال الأيام القادمة.

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وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون أبلغ نظيره التونسي بأنه "يتابع الوضع في تونس من كثب".

وأمس الجمعة قال راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب التونسي إن البرلمان في حالة انعقاد دائم ودعا النواب إلى استئناف العمل متحديا قرار سعيد بتعليق عمل المجلس، وذلك في تصعيد جديد للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.

وتعرض قيس سعيد لضغوط محلية ودولية لاختيار حكومة جديدة بعد تدخله في يوليو بإقالة رئيس الوزراء، وتعليق عمل البرلمان، واضطلاعه بالسلطة التنفيذية.

المصدر: "رويترز"