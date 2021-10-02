تظاهرة حاشدة في العاصمة الرومانية احتجاجا على قيود كورونا

تظاهر أكثر من 5000 شخص في العاصمة الرومانية، بوخارست، السبت، رفضا للتدابير التي ستلجأ إليها السلطات لمكافحة الارتفاع المثير للقلق في حالات كورونا.

وقام المتظاهرون الذين رفضوا ارتداء الكمامات بعرقلة حركة المرور وأطلقوا الأبواق وهتفوا قائلين: "الحرية".

وارتفع معدل الإصابات اليومية بكوفيد-19 في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي التي يبلغ عدد سكانها 19 مليونا، من نحو 1000 إصابة يوميا قبل شهر إلى 12590 حالة جديدة اليوم السبت، في أعلى معدل للإصابات اليومية في رومانيا منذ تفشي الجائحة.

ويضع الارتفاع في أعداد الإصابات مستشفيات البلاد تحت ضغط كبير حيث قاربت وحدات العناية المركزة بلوغ طاقتها الاستيعابية القصوى على المستوى الوطني.

وأعلنت السلطات فرض قيود جديدة مع تجاوز معدل الإصابة 6 لكل 1000 مقيم في منطقة خلال فترة 14 يوما.

وتجاوز معدل الإصابة في بوخارست السبت 8 لكل 1000 مقيم.

المصدر: "رويترز"