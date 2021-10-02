ليبيا.. وصول شحنة لقاحات مضادة لكورونا مقدمة من إيطاليا

وصلت إلى مطار معيتيقة الدولي في ليبيا، اليوم السبت، شحنة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ممنوحة من الحكومة الإيطالية.

والشحنة هي الثانية من نوعها، وتأتي في إطار التعاون الثنائي المشترك بين الدولتين، والتنسيق بين وزارة الصحة الليبية وسفارة إيطاليا لدى ليبيا، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة الليبية.

ومن المقرّر أن تمنح الحكومة الإيطالية ليبيا شحنة ثالثة من لقاح "أسترازينيكا" تقدّر بحوالي 144 ألف جرعة، إلى جانب الشحنتين الأولى والثانية اللتان وصلتا إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي عبر رحلتين جويتين، إحداهما تقدّر بحوالي 240 ألف جرعة، والأخرى بحوالي 117 ألف و600 جرعة، ليكون إجمالي عدد الجرعات الممنوحة 501 ألف و600 شحنة.

المصدر: "بوابة الوسط"