الولايات المتحدة ترحب باجتماع اللجنة الدستورية السورية وتدعو جميع الأطراف إلى التفاوض

رحبت الولايات المتحدة بإعلان المبعوث الأممي إلى سورياغير بيدرسون عن اجتماع للجنة الدستورية السورية في18أكتوبرالحالي داعية جميع أطراف الصراع السوري للتفاوض بحسن نية لحل سياسي دائم.

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ونشرت الخارجية الأمريكية عبر حسابها المعني بشؤون سوريا: "الولايات المتحدة ترحب بإعلان اجتماع للجنة الدستورية السورية في 18 أكتوبر.. نحث جميع الأطراف على التفاوض بحسن نية من أجل حل سياسي دائم وعادل للشعب السوري بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".

The U.S. welcomes @UNEnvoySyria@GeirOPedersen's announcement of the Constitutional Committee’s drafting body convening on October 18. We urge all parties to negotiate in good faith for a sustainable, just political solution for the Syrian people in line with UNSCR 2254. — U.S. Embassy Syria (@USEmbassySyria) October 2, 2021

كما أضافت في تغريدة أخرى، "إن تقدير الحد الأدنى الذي يبلغ أكثر من 350.000 قتيل في سوريا خلال الحرب يسلط الضوء على حجم المأساة الإنسانية. الحل الوحيد طويل الأمد لهذه المعاناة هو تسوية سياسية يقودها الشعب السوري المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2254".

.@ohchr’s new minimum estimate of over 350,000 killed in Syria during the war underscores the scope of the human tragedy. The only long-term solution to this suffering is a political settlement led by the Syrian people outlined in UNSCR 2254. https://t.co/lME8cL8vrH — U.S. Embassy Syria (@USEmbassySyria) October 2, 2021

وأعلن المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون نهاية سبتمبر الماضي، أن الـ18 من الشهر المقبل موعدا لاجتماع اللجنة الدستورية السورية في جنيف.

ولفت بيدرسون خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي إلى أن الأطراف في سوريا اتفقوا على استئناف المفاوضات، ووصف ذلك بالأخبار الجيدة.

المصدر: RT