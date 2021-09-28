بيدرسون يعلن موعد الجولة القادمة من مفاوضات "الدستورية السورية"

Reuters المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون

أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون الـ18 من الشهر المقبل موعدا لاجتماع اللجنة الدستورية السورية في جنيف.

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وأعلن بيدرسون خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي أن الأطراف في سوريا اتفقوا على استئناف المفاوضات، ووصف ذلك بالأخبار الجيدة.

وقال: "لدي أخبار جيدة يجب إبلاغكم بها... بعد ثمانية أشهر من العمل المكثف مع الرؤساء المشاركين يسعدني أن أعلن أنني وجهت الدعوات لحضور الجولة السادسة للجنة الدستورية".

وأشار بيدرسون إلى أن المجموعة المصغرة من اللجنة والتي تتألف من 45 عضوا ستجتمع في جنيف في الـ18 من أكتوبر القادم.

ودعا إلى التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254، قائلا إن الوقت قد حان للضغط من أجل عملية سياسية.

وتضم اللجنة الموسعة 150 عضوا يمثلون الحكومة السورية، والمعارضة، والمجتمع المدني، بـ50 عضوا عن كل فريق، وانبثق عنها لجنة مصغرة تضم 15 عضوا لكل فريق تضم من 45 عضوا.

وعقدت اللجنة حتى الآن 5 اجتماعات لم يسفر أي منها عن أي تقدم يذكر.

المصدر: وكالات + RT