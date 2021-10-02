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"داعش" ينشر صورا لتحطم مسيرة مصرية في سيناء

أخبار العالم العربي

"داعش" ينشر صورا لتحطم طائرة بدون طيار مصرية في سيناء
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نشر تنظيم "داعش" الإرهابي صورا لطائرة بدون طيار قال إنها تابعة للقوات الجوية المصرية محطمة في شمال سيناء.

وتبين أن الطائرة بدون طيار التي سقطت في منطقة بير العبد، هي صينية الصنع من طراز "Aisheng ASN-209". وعلى ما يبدو، كان سبب التحطم مشاكل فنية، فيما لم يتبنى "داعش" الحادث.

"داعش" ينشر صورا لتحطم طائرة بدون طيار مصرية في سيناء

المصدر: Directorate 4

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