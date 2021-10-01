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التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة ملغومة أطلقت باتجاه مدينة جازان السعودية

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة ملغومة أطلقت باتجاه مدينة جازان السعودية
AP
إطلاق صاروخ من منظومة دفاع جوي سعودية
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة ملغومة أطلقت باتجاه مدينة جازان في المملكة.

وقالت قوات التحالف في بيان إن "الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه جازان".

وأضافت "نتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

المصدر: "واس"

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