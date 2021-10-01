ميليشيا "أهل السنة والجماعة" تسيطر على بلدتين وسط الصومال

سيطرت ميليشيا "أهل السنة والجماعة"، التي كانت متحالفة مع الحكومة، على بلدتين وسط الصومال من القوات الاتحادية.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم الميليشيا التي سبق أن تحالفت مع الحكومة في الحرب ضد "حركة الشباب" المتشددة، أن القوات الاتحادية الصومالية هاجمتها في ولاية "جلمدج" أمس الخميس، وأضاف أن القتال وبعد أن بلغ ذروته انتهى بطرد القوات الاتحادية من بلدتي "ماتابان" و"جوريسيل".

ومن عاصمة الولاية، قال الضابط في الجيش الوطني الصومالي نور عبد الله للوكالة: "أمس هاجمنا أهل السنة والجماعة لأننا عرفنا أنهم يعتزمون مهاجمتنا". وهو ما نفته الجماعة.

وقال المتحدث باسمها إسماعيل فارح إن "الجماعة لم تكن لديها خطط للهجوم ولا تريد خوض قتال مع الحكومة".

المصدر: "رويترز"