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البحرين.. احتجاجات ضد فتح السفارة الإسرائيلية (صور)

أخبار العالم العربي

البحرين.. احتجاجات ضد فتح السفارة الإسرائيلية (صور)
AFP Mazen Mahdi
احتجاجات في البحرين ضد فتح سفارة إسرائيلية
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اندلعت احتجاجات مناهضة لإسرائيل في البحرين يوم الجمعة غداة زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد لفتح سفارة تل أبيب في البلاد.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع خلال إحدى التظاهرات ضمن احتجاجات متفرقة، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

البحرين.. احتجاجات ضد فتح السفارة الإسرائيلية (صور)
AFP

وسار المتظاهرون ملوحين بالأعلام الفلسطينية والبحرينية وهم يهتفون "الموت لإسرائيل" و"لا للسفارة الإسرائيلية في البحرين الإسلامية"، فيما لم ترد تقارير عن اعتقالات.

البحرين.. احتجاجات ضد فتح السفارة الإسرائيلية (صور)
AFP

وجاءت زيارة لابيد يوم الخميس بعد عام من تطبيع البحرين للعلاقات مع إسرائيل، في خرق لعقود من الإجماع العربي حول عدم إقامة علاقات مع إسرائيل في غياب حل للقضية الفلسطينية.

البحرين.. احتجاجات ضد فتح السفارة الإسرائيلية (صور)
AFP

وأقامت كل من الإمارات والسودان والمغرب علاقات مع إسرائيل في سلسلة من الاتفاقات توسطت فيها الولايات المتحدة وتعرف باسم "اتفاقيات أبراهام".

المصدر: "أ ف ب"

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