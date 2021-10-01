البحرين.. احتجاجات ضد فتح السفارة الإسرائيلية (صور)

اندلعت احتجاجات مناهضة لإسرائيل في البحرين يوم الجمعة غداة زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد لفتح سفارة تل أبيب في البلاد.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع خلال إحدى التظاهرات ضمن احتجاجات متفرقة، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

AFP

وسار المتظاهرون ملوحين بالأعلام الفلسطينية والبحرينية وهم يهتفون "الموت لإسرائيل" و"لا للسفارة الإسرائيلية في البحرين الإسلامية"، فيما لم ترد تقارير عن اعتقالات.

AFP

وجاءت زيارة لابيد يوم الخميس بعد عام من تطبيع البحرين للعلاقات مع إسرائيل، في خرق لعقود من الإجماع العربي حول عدم إقامة علاقات مع إسرائيل في غياب حل للقضية الفلسطينية.

AFP

وأقامت كل من الإمارات والسودان والمغرب علاقات مع إسرائيل في سلسلة من الاتفاقات توسطت فيها الولايات المتحدة وتعرف باسم "اتفاقيات أبراهام".

المصدر: "أ ف ب"