البحرين.. احتجاجات ضد فتح السفارة الإسرائيلية (صور)
اندلعت احتجاجات مناهضة لإسرائيل في البحرين يوم الجمعة غداة زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد لفتح سفارة تل أبيب في البلاد.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع خلال إحدى التظاهرات ضمن احتجاجات متفرقة، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".
وسار المتظاهرون ملوحين بالأعلام الفلسطينية والبحرينية وهم يهتفون "الموت لإسرائيل" و"لا للسفارة الإسرائيلية في البحرين الإسلامية"، فيما لم ترد تقارير عن اعتقالات.
وجاءت زيارة لابيد يوم الخميس بعد عام من تطبيع البحرين للعلاقات مع إسرائيل، في خرق لعقود من الإجماع العربي حول عدم إقامة علاقات مع إسرائيل في غياب حل للقضية الفلسطينية.
وأقامت كل من الإمارات والسودان والمغرب علاقات مع إسرائيل في سلسلة من الاتفاقات توسطت فيها الولايات المتحدة وتعرف باسم "اتفاقيات أبراهام".
المصدر: "أ ف ب"
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