"حزب الله" اللبناني ينشر صور طائرة مسيّرة إسرائيلية أسقطها مقاتلوه في جنوب لبنان
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نشر الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" اللبناني صورا قال إنها لطائرة بدون طيار "درون" إسرائيلية تمكن الحزب من إسقاطها بعدما دخلت الأجواء اللبنانية.
ونشرت قناة المنار، بيان الإعلام الحربي للحزب جاء فيه: "أعلن الاعلام الحربي في المقاومة الإسلامية أن مجاهديها تمكنوا عند الساعة الثانية إلا خمس دقائق من بعد ظهر يوم الخميس من إسقاط طائرةٍ مسيرةٍ لجيش العدو الإسرائيلي فوق وادي مريمين في خراجِ بلدةِ ياطر الجنوبية، عبر استهدافها بالأسلحة المناسبة".
ونشر الإعلام الحربي صورا للطائرة المسيرة التي "أسقطتها المقاومة" بجنوب لبنان.
المصدر: المنار
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