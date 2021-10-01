بالتنسيق مع "دولة صديقة".. إحباط تهريب كمية ضخمة من المخدرات إلى السعودية

أعلنت الجهات المختصة في السعودية، عن إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين المخدرة إلى المملكة، بالتنسيق مع الجهات النظيرة في إحدى الدول الصديقة للمملكة.

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وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية الرائد محمد النجيدي، بأن "المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تعمل على تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن اعتراض محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين إلى المملكة وإحباطها، بالتنسيق مع الجهات النظيرة في إحدى الدول الصديقة التي تم تمرير المواد المخدرة عبر أحد موانئها البحرية لإخفاء منشئها قبل وصولها إلى المملكة، حيث ضبطت المواد المخدرة التي أخفيت داخل شحنة مواد بناء، وبلغ إجمالي عددها( 1,976,744) قرص إمفيتامين".

ونوه المتحدث الرسمي بـ"التعاون الإيجابي من الأجهزة النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة، والذي أثمر عن إحباط العديد من محاولات تهريب المواد المخدرة إلى المملكة".

وأكد النجيدي أن "المملكة مستمرة في متابعة النشاطات الإجرامية ومحاولاتها لاستهداف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، والتصدي لها وإحباطها، والقبض على المتورطين فيها وتقديمهم للعدالة".

المصدر: "واس"