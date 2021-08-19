 
مباشر

الشرطة السعودية: القبض على مواطن بحوزته 37,667 قرص إمفيتامين

أخبار العالم العربي

الشرطة السعودية: القبض على مواطن بحوزته 37,667 قرص إمفيتامين
Mokafha_SA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r3gq

أعلنت شرطة منطقة الرياض، إلقاء القبض على مواطن سعودي بحوزته أقراص إمفيتامين ومادة الحشيش المخدر.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، إن "المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها وأسفرت عن القبض على مواطن من منطقه الرياض".

وأضاف: "عثر بحوزته على 37.667 قرص إمفيتامين مخدر وكيلوغرامان من مادة الحشيش المخدر".

وأشار إلى أنه جرى إيقاف المتهم واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

المصدر: "عكاظ"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا