البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي اعتزم مناقشة أسعار النفط مع ولي العهد السعودي

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي يوم الخميس إن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان اعتزم مناقشة أسعار النفط المرتفعة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأوضحت بساكي أن سوليفان خطط لمناقشة هذه المسألة في وقت سابق من هذا الأسبوع، ولم تقدم تفاصيل المحادثة.

وارتفع خام برنت إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات متجاوزا 80 دولارا للبرميل يوم الثلاثاء، مدعوما بتوقف إنتاج غير مخطط له في الولايات المتحدة وانتعاش قوي في الطلب بعد الضرر الناجم عن الجائحة.

وقال البيت الأبيض، الذي أبدى في أغسطس مخاوف بشأن ارتفاع الأسعار، يوم الثلاثاء إنه على اتصال مع "أوبك" ويبحث كيفية التعامل مع تكلفة النفط.

المصدر: "رويترز"