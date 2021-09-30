أمير قطر يعزي الملك سلمان في الأميرة هلا بنت عبدالله آل سعود

بعث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر برقية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عزاه فيها بالأميرة هلا بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

وأعلن الديوان الملكي السعودي، في وقت سابق من اليوم الخميس، عن وفاة الأميرة هلا بنت عبدالله بن عبد العزيز آل سعود.

والأميرة هلا هي نجلة العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود من زوجته العنود بنت دحام البخيت الفايز.

المدر: وكالة الأنباء القطرية