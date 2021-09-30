مصر تتلقى من الولايات المتحدة 1.6 مليون جرعة من لقاح "فايزر" المضاد لكورونا
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
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أعلنت وزارة الصحة المصرية، أن البلاد تسلمت اليوم الخميس، 1.6 مليون جرعة مضادة لفيروس كورونا من إنتاج شركة "فايزر" كمنحة من الولايات المتحدة في إطار مبادرة "كوفاكس".
ووفق الوزارة، تمثل تلك الشحنة الدفعة الأولى من خمسة ملايين جرعة من هذا اللقاح.
وتسرع مصر، التي يقطنها أكثر من مئة مليون نسمة، من وتيرة استلام شحنات اللقاحات وتلقت بالفعل شحنات لقاحات من إنتاج "أسترازينيكا" و"سينوفارم" و"سبوتنيك" و"جونسون آند جونسون" إضافة إلى "سينوفاك" الذي ينتج محليا.
وذكرت الصحة المصرية أن ألمانيا قدمت لمصر في الإجمال 2.3 مليون جرعة لقاح على مدى الأسبوع الماضي.
المصدر: "رويترز"
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