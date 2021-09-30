مفوضية الانتخابات العراقية: نتائج الانتخابات ستعلن خلال 24 ساعة

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الخميس، أن نتائج التصويتين العام والخاص ستعلنان خلال 24 ساعة.

وقال رئيس مجلس المفوضين في المفوضين عدنان جليل خلال مؤتمر صحفي، إن "المفوضية تستمع لجميع الناخبين والمرشحين وترصد المخالفات بشكل يومي، وأن من يشتري بطاقات الناخبين لا يمكن له التزوير والتصويت بها".

وأضاف: "استبعدنا مرشحين استخدموا آليات تابعة للدولة، كما استبعدنا 20 مرشحا من الانتخابات نصفهم لم يكملوا مستمسكاتهم الرسمية".

وأشار جليل إلى أن "نتائج التصويت العام والخاص ستعلن خلال 24 ساعة حسب قانون الانتخابات، والمفوضية استندت لقانون الانتخاب في احتساب نسبة المشاركة بالاقتراع".

وتابع، أن "عدد المسجلين في سجل الناخبين قارب الـ 21 مليون ناخب، ونحو 671 ناخبا يحق لهم التصويت داخل السجون".

المصدر: RT